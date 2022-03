Nyon (VD) – Un traitement psychiatrique pour le voleur d’animaux en série

Le père de deux enfants, à qui on a diagnostiqué un trouble psychotique aigu qui nécessite une prise en charge médicamenteuse et un suivi psychiatrique, devra également se soumettre à des contrôles réguliers de son abstinence au cannabis. Il bénéficiera d’une assistance afin de se réinsérer. Outre son jeune âge, la cour a tenu compte, à décharge, des excuses formulées et du fait que le jeune homme avait indemnisé la plupart de ses victimes.