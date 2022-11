Genève/Vaud: Un traitement qui permet à certains «d’oublier le VIH»

Journée mondiale de lutte contre le sida

Dans le canton de Genève, on estime entre 3000 et 4000 le nombre de personnes atteintes du VIH. Mille d’entre elles sont suivies aux HUG, confie la responsable de l’Unité VIH. Au CHUV, ce chiffre s’élève à environ 1200. Jeudi, à l’occasion de la journée mondiale de lutte contre le sida, les HUG proposent des dépistages gratuits, anonyme et sans rendez-vous. C’est également le cas de leur homologue vaudois, qui invite la population à se présenter à la Consultation des maladies infectieuses entre 8h et 18h.