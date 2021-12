Genève : Un tram a déraillé à Rive, le trafic est perturbé

Un tramway, victime d’un accrochage avec une camionnette au Molard, ce jeudi matin, a déraillé durant une manœuvre.

Le tram qui a déraillé empiète sur les deux voies disponibles à Rive et bloque le trafic ferroviaire.

Un tram de la ligne 12 a déraillé ce jeudi matin, à Rive. Aux alentours de 9h15, il se trouvait à cheval entre les voies menant au Bachet et à Moillesulaz. Selon le porte-parole des TPG François Mutter, l’incident s’est produit alors que le véhicule tentait de rejoindre la boucle d’évitement présente au rond-point. Il circulait à vide après avoir été, vers 8h30, victime d’un accrochage avec une camionnette mal stationnée au Molard. L’une de ses vitres était cassée suite au choc. Le trafic des lignes 12 et 17 est temporairement assuré par des bus entre Plainpalais et Moillesulaz. Un retour à la normale est prévu pour midi.