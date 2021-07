British Museum : Un «travail de puzzle» pour restaurer des antiquités brisées lors de l’explosion de Beyrouth

L’explosion au port de Beyrouth, il y a un an, avait fait plus de 200 morts. Elle a aussi détruit des vases antiques, dont un musée londonien va recoller les morceaux.

Le British Museum de Londres va restaurer huit récipients antiques en verre, brisés lors de la meurtrière explosion au port de Beyrouth, il y a près d’un an. Ces objets, datant des périodes romaine, byzantine et islamique, étaient exposés au Musée archéologique de l’Université américaine de Beyrouth au moment de l’explosion dévastatrice du 4 août 2020, qui a fait plus de 200 morts et 6500 blessés.