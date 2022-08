Berne : Un travailleur chute et meurt des suites de ses blessures

Un homme, qui effectuait à Brügg (BE) des travaux de maintenance dans une écluse – à sec à ce moment –, a chuté de plusieurs mètres et a atterri sur un sol en béton. Grièvement blessé, il a d’abord été aidé par des collègues, puis par une équipe d’ambulanciers immédiatement dépêchée sur place. L’endroit étant difficile d’accès, les sapeurs-pompiers sont intervenus avec une grue de manière à remonter l’homme de 58 ans sur le pont. Il a ensuite pu être pris en charge par une équipe de la Rega qui l’a conduit dans un état critique à l’hôpital. La police a indiqué lundi que la victime est décédée dimanche matin à l’hôpital. Une enquête est en cours concernant les circonstances et causes de l’accident.