Insolite : Un trèfle en vente pour 1,2 million de francs

En promenade avec son chien, il trouve un trèfle à cinq feuilles et décide de le mettre en vente sur Ricardo.

Derrière cette offre insolite se cache un vendeur amusé: «Pour moi, ce qui vaut son pesant d’or, c’est de voir qu’une personne a écrit en commentaire qu’elle n’avait pas ri comme ça depuis longtemps», a-t-il confié à nos collègues alémaniques. Il estime qu’avec un prix à 10 000 francs, personne n’aurait remarqué son offre, «alors que là, j’ai pu adoucir la journée de certains». Ainsi, tant que les gens apprécieront l’offre, Shanemusic la maintiendra. Et si, par chance, un acheteur mord à l’hameçon, il se dit prêt à lui amener le trèfle en personne. «J’ai beaucoup de connaissances autour de moi qui ne savent pas quoi faire de leur argent.»

Le trèfle a d'ailleurs failli trouvé preneur. «J’ai reçu un courriel de Ricardo mentionnant qu’il a avait été vendu! Je ne pouvais pas y croire!» raconte le cueilleur quelques heures après la mise en vente de son précieux bien. Finalement, l’acheteur s’est rétracté et le trèfle est réapparu sur le site.

«C’est le jeu de l’offre et de la demande qui prévaut»

Du côté de Ricardo, on estime que cette offre n’est pas une tromperie, et qu’elle ne viole en rien les conditions générales du site. «En tant que pur opérateur de marché en ligne, Ricardo n’intervient fondamentalement pas dans la tarification des offres, a expliqué Mojca Fuks, porte-parole de Ricardo. Ici, nous laissons le jeu de l’offre et de la demande prévaloir».