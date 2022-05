Genève : Un trentenaire a disparu depuis dimanche

La police cantonale a lancé mercredi un avis de disparition concernant un habitant du Petit-Lancy.

Un homme âgé de 35 ans a disparu depuis trois jours. Les forces de l’ordre sont à sa recherche, indiquent-elles dans un avis. Souffrant de dépression, cet habitant du Petit-Lancy a quitté son domicile dimanche vers 15h, laissant derrière lui son porte-monnaie, ses papiers, son téléphone portable et ses clés. C’est la première fois qu’il agit de la sorte, précise la police.

B.Sébastien mesure 175 cm, pèse 75 kg, et est d’une corpulence normale. Il porte une longue barbe poivre et sel et présente une calvitie sur le haut du crâne. Ses yeux sont bruns. Son habillement n’est pas connu.