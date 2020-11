Lutry (VD) : Un trentenaire à trottinette flashé à 57 km/h

Le conducteur d’une trottinette électrique a été contrôlé à Lutry à 57 km/h sur un tronçon limité à 50. Il a été dénoncé pour l’utilisation d’un engin non conforme.

Un conducteur de trottinette électrique a été flashé à 57 km/h vendredi dernier sur la commune de Lutry (VD), a indiqué ce vendredi la police cantonale. La route de Lavaux où cet homme de 34 ans et domicilié dans la région circulait était limitée à 50 km/h.

Il a été interpellé jeudi au guidon de sa trottinette et dénoncé pour l’utilisation d’un engin non conforme, selon la police. Il a été rendu attentif qu’il ne pouvait plus rouler avec cette trottinette qui ne correspond pas aux prescriptions en vigueur (puissance de 1,6 kW au lieu des 0,5 kW autorisés), précise-t-elle.