L’Abbaye (VD) : Un trentenaire décède dans le crash d’un avion

Deux enquêtes ouvertes

«Le Ministère public de la Confédération (MPC)a ouvert une enquête pénale, confiant les investigations aux spécialistes des unités de circulation de la gendarmerie vaudoise, avec le soutien de l’Office fédéral de la police. Pour l’heure, les causes de cet accident sont indéterminées», a précisé la police vaudoise. Un spécialiste du Service suisse d’enquête de sécurité (SESE) s’est rendu sur place. «Les enquêtes du MPC et du SESE sont menées en parallèle et en étroite collaboration», selon la police.