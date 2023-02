Basketball: «Un très bon choix»:  Sefolosha loue le nouveau coach de Capela

Le «Swiss Knife» porte un regard attentif sur l’arrivée de Quin Snyder chez les Hawks. Parce que ce mouvement implique son compatriote ainsi qu’une franchise dans laquelle il a évolué durant trois ans (2014-2017) et qu’il connaît personnellement Snyder pour avoir joué sous ses ordres à Utah, entre 2017 et 2019. «Atlanta a fait un très bon choix», commente-t-il. L’ailier, revenu à la compétition avec Vevey fin janvier, ne tarit pas d’éloges sur son ancien coach: «De tous ceux que j’ai côtoyés, c’est le plus complet avec Mike Budenholzer (ndlr: son entraîneur à Atlanta).»

Rudy Gobert, l’exemple à suivre

Le premier Suisse de l’histoire à avoir foulé les parquets NBA loue autant ses qualités tactiques qu’humaines: «Il est excellent dans l’analyse. Il réfléchit en permanence sur le jeu, vit pour le basket, est investi à 300% dans ce qu’il fait. Et en même temps il est attaché à l’humain, noue de très bonnes relations avec les joueurs. C’est une personne ouverte, très intéressante, avec qui on peut discuter de plein de sujets.»

La méthode a fait ses preuves, du moins en saison régulière. Sous sa coupe, Utah est passé d’une formation de fond de classement à un candidat au titre. Sa limite réside dans son bilan en play-off: en huit ans, le Jazz n’est jamais allé plus loin qu’une demi-finale de Conférence. Le dernier échec en date - l’élimination dès le 1er tour par Dallas il y a dix mois - a provoqué l’explosion de l’effectif et le licenciement de l’entraîneur américain. Mais cette fin en eau de boudin ne doit pas faire oublier que Snyder a redonné de l’éclat à la franchise de Salt Lake City, grâce à de bons résultats et un jeu emballant porté par les leaders Donovan Mitchell et Rudy Gobert.