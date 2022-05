Genève: Un très rare merle blanc a été observé à Lancy

«J’en suis sûr, c’était bien un merle, mais il était blanc. Son chant était caractéristique, et il était entouré de merles ordinaires.» Samedi vers 14h, l’œil acéré de José a repéré l’étonnant volatile à Lancy, à proximité du Bachet et de la police routière. Ses observations se sont révélées exactes: Gottlieb Dandliker, le garde-faune cantonal, à qui ses clichés ont été soumis, a confirmé ce lundi qu’il s’agissait bien d’un merle, probablement un mâle, touché par un phénomène d’albinisme.

Un désavantage génétique

Par conséquent, le merle blanc ne se répand pas: il meurt jeune et ne parvient pas à se reproduire. «Mais comme l’albinisme est un gène récessif, il peut se trouver chez son frère» qui, d’apparence ordinaire, a plus de chance de survivre et de s’accoupler. Le garde-faune note par ailleurs qu’un tel animal est beaucoup plus rare dans la nature sauvage qu’en milieu urbain, où évoluent moins de prédateurs.

Cinq cas par an

Il juge le merle photographié par José «vraiment magnifique», tous n’ayant pas autant de plumes blanches. Et il insiste sur le caractère exceptionnel du phénomène. «Moi-même, je n’en ai vu que quatre ou cinq dans ma vie, alors que plusieurs milliers de merles vivent à Genève. Si je me mettais à en chercher un, cela me prendrait sans doute plusieurs années pour tomber dessus.» Au bout du lac, quelque cinq cas par an sont répertoriés en moyenne. Ainsi Gottlieb Dandliker a-t-il trouvé trois autres spécimens parés de blanc photographiés dans le canton depuis un an, sur un site dédié à l’observation de la faune.