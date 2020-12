Genève : Un très rare «tigre à dents de sabre» en vente

Un Hoplophoneus sera mis aux enchères au bout du lac, la semaine prochaine. Le public pourra l’admirer dès vendredi.

«Ce fossile est exceptionnel d’abord par sa conservation, il a 37 millions d’années, et il est complet à 90%», explique à l’AFP Bernard Piguet, directeur de l’Hôtel des Ventes de Genève. «Les quelques os disparus ont été refabriqués avec une imprimante 3D», et les os sont aimantés à un squelette en fer noir, détaille-t-il, fasciné par «ce contraste de l’extrêmement vieux avec les technologies modernes».

Estimé entre 60’000 et 80’000 francs, ce specimen d’Hoplophoneus, nom scientifique de cette sorte de très gros lynx, mesurait 1m20 de long. «Il a été trouvé dans le Dakota du Sud durant la dernière saison de fouilles, vers la fin de l'été 2019», relate à l'AFP le collectionneur suisse Yann Cuenin, également propriétaire des autres lots de paléontologie.

Ammolite

Si ce squelette est la star de la vente, les passionnés de paléontologie pourront également acquérir une remarquable ammolite colorée, aux tons rouges et orangés. Mesurant 40 cm de long sur 36 cm de large, ce véritable bijou du Crétacé (75 millions d’années), dont le composant principal est du nacre, est issu des Rocheuses canadiennes et estimé entre 20'000 et 30'000 francs.