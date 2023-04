Australie: Un «trésor national vivant» s’est éteint

Le chef aborigène Yunupingu, reconnu comme un «trésor national vivant» par l’Australie et pionnier de la défense des droits de son peuple, est décédé lundi à l’âge de 74 ans, a annoncé le gouvernement. Le Premier ministre Anthony Albanese a déploré la perte d’«un des plus grands Australiens», un «homme d’État». Yunupingu avait notamment joué un rôle crucial dans la lutte des Aborigènes pour la reconnaissance de leurs droits fonciers, dans les années 1960 et 1970.