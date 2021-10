Sienne (I) : Un tribunal acquitte Berlusconi dans un volet du scandale du Rubygate

L’ex-premier ministre italien était accusé d’avoir acheté le silence de témoins de ses soirées «bunga-bunga», des parties fines qu’il organisait avec des jeunes femmes en 2010. Il a été relaxé ce jeudi.

«Il est évidemment soulagé et satisfait», a déclaré l’avocat de Silvio Berlusconi, Federico Cecconi, ont rapporté les médias italiens. L’ex-premier ministre, 85 ans, et le pianiste Danilo Mariani ont tous deux été acquittés. La défense avait assuré que l’argent reçu par le pianiste correspondait à ses honoraires et non à un pot-de-vin pour acheter son silence.