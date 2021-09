People : Un tribunal américain retire la tutelle de Britney Spears à son père

La juge Brenda Penny a décidé mercredi, «dans l’intérêt» de l’artiste, de suspendre Jamie Spears de son rôle de tuteur, avec effet immédiat.

Jamie Spears «doit être suspendu le 29 septembre, et la mise sous tutelle doit cesser rapidement», écrivait Mathew Rosengart, avocat de Britney Spears, dans une requête déposée cette semaine. «Chaque jour qui passe avec lui en tant que tuteur – chaque jour et chaque heure – est un jour où il cause à sa fille de l’angoisse et de la douleur», poursuivait-il.