Assaut du Capitole : Un tribunal autorise le transfert au Congrès de dossiers de Donald Trump

La juge fédérale Tanya Chutkan a autorisé mardi la transmission au Congrès de documents liés à l’assaut contre le Capitole le 6 janvier 2021.

«La cour soutient que l’intérêt du public exige de répondre favorablement aux vœux conjoints des branches législative et exécutive d’étudier les événements qui ont mené au 6 janvier», a écrit la juge fédérale Tanya Chutkan dans sa décision, diffusée par plusieurs médias américains.

Les plus de 770 pages de documents comprennent les dossiers de son ancien chef de cabinet Mark Meadows, de son ancien conseiller principal Stephen Miller et de son ancien conseiller adjoint Patrick Philbin. Donald Trump espérait aussi bloquer la publication du journal quotidien de la Maison-Blanche – un compte rendu de ses activités, voyages, briefings et appels téléphoniques.