Zurich : Un tribunal interdit des tests sur des oiseaux chanteurs

Des scientifiques voulaient mener des recherches sur l’apprentissage du langage en faisant des expériences sur des pinsons. Non, a déclaré la justice, qui a jugé les gains en connaissances trop faibles.

Au nom de la science et de la recherche, des implants crâniens devaient être placés sur plus de 100 animaux. Les expérimentations devaient être menées jusqu’à neuf heures par jour via des électrodes reliées au cerveau. À la fin des tests, qui duraient de 33 à 75 jours, les animaux auraient dû être euthanasiés.