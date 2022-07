Covid : Un tribunal italien ordonne l’analyse des vaccins à ARN messager

via REUTERS

Les vaccins de Pfizer/BioNTech et de Moderna fonctionnent grâce à la technologie de l’ARNm.

Un tribunal italien saisi par un particulier opposé à la vaccination anti-Covid a ordonné l’analyse en laboratoire des vaccins à ARN messager ( ARNm ), a-t-on appris samedi auprès de l’avocate du plaignant. Le tribunal de Pesaro, près de Saint-Marin (est), a commis un expert pour identifier le contenu des vaccins anti-Covid à ARN messager Moderna et Pfizer /BioNTech. Ces analyses seront réalisées en septembre, a précisé l’avocate Nicoletta Morante à l’AFP.

«Une première»

Il s’agit selon elle «d’une première en Italie, et peut-être en Europe.» Le plaignant, qui a déjà contracté la maladie par le passé, est un cinquantenaire exerçant notamment dans l’enseignement, et dont l’activité est soumise en Italie à l’obligation vaccinale. Réfractaire, il est sous le coup de sanctions administratives, selon Me Morante.