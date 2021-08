Corée du Sud : Un tribunal militaire condamne une ex-star de la K-pop à trois ans de prison

L’ex-chanteur du boys band BIGBANG, Seungri, a été condamné à trois ans de prison pour proxénétisme et transactions illégales.

Seungri, de son vrai nom Lee Seung-hyun, a été reconnu coupable de transactions illégales dans le cadre de paris dans de luxueux casinos de Las Vegas et d’avoir fait appel à des prostituées pour des personnes prêtes à investir dans sa société.

L’ex-star de la K-pop Seungri a été condamnée jeudi par un tribunal militaire à trois ans de prison pour proxénétisme et pour des faits commis dans le cadre d’un scandale sexuel et de drogue, ont annoncé les autorités. Le chanteur de 30 ans du boys band BIGBANG a été reconnu coupable de neuf chefs d’inculpation, a dit à l’AFP le Ministère de la défense.

Il s’était retiré de la scène quand le scandale a éclaté en 2019, puis s’était engagé dans l’armée en tant qu’appelé. BIGBANG a été l’un des boys band les plus populaires de Corée du Sud et Seungri est ensuite devenu un riche homme d’affaires.

24 rencontres entre des prostituées et des investisseurs

Seungri avait modifié son témoignage pendant les interrogatoires de la police et devant le tribunal, a-t-il ajouté, estimant qu’il «manquait de crédibilité». Le chanteur a également été condamné à verser 1,15 milliard de wons (plus de 812’000 francs) à titre de dommages et intérêts.