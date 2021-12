Hong Kong : Un tribunal ordonne la liquidation de la société mère de l’Apple Daily

Un tribunal de Hong Kong a ordonné mercredi la liquidation de la société mère de l’Apple Daily, un ultime coup porté au journal farouchement pro-démocratie contraint de cesser de paraître fin juin.

Son propriétaire, le magnat de la presse Jimmy Lai et plusieurs journalistes et dirigeants de cette publication sont actuellement en détention, accusés de collusion avec des puissances étrangères à la suite d’articles et d’éditoriaux publiés par le quotidien. Ils encourent la perpétuité.