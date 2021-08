Bâle - Un tribunal réduit la peine d’un violeur car sa victime avait « joué avec le feu»

«Cimenter les mythes»

La femme a notamment été soutenue par Agota Lavoyer, qui dirige une fondation d’aide aux victimes de violences sexuelles. «Ce jugement cimente les mythes sur le viol, exonérant l’agresseur et accablant la victime, dénonce-t-elle. Le raisonnement qui sous-tend ce verdict suggère que les femmes qui sont ouvertes sexuellement et qui s’amusent ne devraient pas être surprises d’être violées. Cela revient aussi à dire qu’un homme ne peut pas se contrôler et ce, à cause du comportement d’une femme.» L’experte des questions de violence espère que le débat public sur cet épisode «déclenchera des discussions entre les juges et que quelque chose changera».