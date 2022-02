Russie : Un tribunal russe ordonne l’incarcération du frère de Navalny

Condamné en août 2021, Oleg Navalny, frère du célèbre opposant emprisonné, a vu sa peine de sursis se transformer en peine de prison ferme, vendredi.

«Emprisonnement réel»

Ce jugement a été rendu in absentia, les autorités ignorant où se trouve Oleg Navalny, qu’elles soupçonnent de s’être exilé à l’étranger comme bon nombre de militants de l’opposition.

En août 2021, Oleg Navalny, 38 ans, avait été condamné à un an de prison avec sursis pour violation des normes sanitaires liées au coronavirus, après avoir appelé les Russes à manifester pour la libération de son frère Alexeï, emprisonné depuis plus d’un an.