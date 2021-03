Les débats ont esquissé des hommes englués dans les dettes, trafiquant maladroitement (de l’or et divers objets) pour se refaire, prêtant et empruntant de l’argent comme on respire pour empiler les projets foireux. Le prévenu principal, qui recelait l’or, était asphyxié par son addiction au casino. Le Parquet le soupçonne d’avoir menacé ses acolytes pour les forcer à voler. Il s’en défend. «J’ai accumulé des dettes de jeu. C’est la pire épreuve de ma vie, qui m’a détruit, moi et ma famille. Je remercie la police d’être intervenue, d’avoir interrompu la spirale.» Le procès se poursuit mardi.