Kenya : Un trio de criminels se fait arrêter après des jours de cavale

Les trois malfrats s’étaient évadés lundi d’une prison de haute sécurité près de Nairobi dans d’obscures circonstances. Les autorités avaient lancé une chasse à l’homme pour les retrouver.

Les détenus ont été arrêtés à environ 200 kilomètres à l’est de Nairobi, après s’être évadés lundi de la prison de haute sécurité de Kamiti, dans la banlieue de la capitale. «Les enquêteurs ont reçu des renseignements d’habitants et ont agi rapidement pour arrêter le trio», a déclaré la Direction des enquêtes criminelles sur Twitter, en publiant une photo des trois détenus.

Directeur de l’administration pénitentiaire limogé

Les médias ont fait état de récits contradictoires sur la manière dont les trois hommes ont réussi à s’évader de la prison la plus sécurisée du Kenya. Dans une déclaration, la présidence s’est toutefois bornée à évoquer des «failles de sécurité». Le directeur de l’administration pénitentiaire, Wycliffe Ogallo, a été limogé mercredi et brièvement arrêté à la suite de cette évasion, qui a également entraîné l’arrestation d’autres responsables de cette institution et de gardiens de la prison de Kamiti. La police a toutefois nié sur Twitter que l’ex-responsable ait été arrêté.