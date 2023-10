Un trio suisse de barre russe à découvrir sur M6

1 / 2 Yuri Kreer (à g.), Naïka Aymon (dans les airs) et Johnny Gasser (à d.) forment le trio. Julien Theuil/M6 La jeune femme apprécie particulièrement le travail de groupe lié à la discipline. Julien Theuil/M6

C’est à l’âge de 3 ans, à l’école de cirque Zôfy à Sion (VS), que Naïka a découvert les arts circassiens. Une passion qui ne l’a plus quittée. Après le trapèze et le mât chinois, la Suissesse de 25 ans s’est mise à la barre russe, une discipline qu’elle pratique depuis 2018. Mardi 31 octobre 2023, le trio The Crows dont la jeune femme fait partie, en présentera un numéro dans «La France a un incroyable talent», sur M6.

Comment expliquer ce qu’est la barre russe?

Quand les gens ne visualisent pas ce que c’est, j’explique que c’est une longue poutre de 5 m et de 10 cm de large. Il y a deux porteurs aux extrémités et on l’utilise un peu comme «un trampoline», mais en version fine. Le but est de faire des prouesses acrobatiques sur la barre russe. La difficulté vient du fait que ce soit tout fin, dynamique et dans les airs. Ça ajoute un côté dangereux.

Qu’est-ce qui vous a motivée à participer à «La France a un incroyable talent»?

Je regarde cette émission depuis que je suis toute petite. Et je fais du cirque depuis que j’ai 3 ans. En voyant de tels numéros à la télé, je me suis toujours dit que j’aimerais bien y participer un jour. Quant à mes parents, ils pourront me voir à la télé. C’est un rêve d’enfant qui se réalise.

Qu’attendez-vous de votre passage dans l’émission?

On espère que ça va nous faire de la publicité, que ça va nous rendre un peu plus visibles en Europe, notamment en France, et pourquoi pas nous offrir des opportunités pour des événements ou des shows. Participer à cette émission était un premier objectif en soi, le second serait de nous permettre de nous produire un peu partout grâce à la notoriété offerte.

Est-ce qu’un des quatre juges vous faisait plus peur que les autres?

Sugar Sammy, peut-être un peu (rires). Quand on le voit à la télé, il a l’air d’avoir un peu le buzz rapide. Du coup, il me faisait légèrement peur avant de monter sur scène.

Avez-vous préparé un numéro spécialement pour l’occasion?

Oui, on en a construit un spécialement pour l’émission. On a eu un peu moins d’un mois pour le préparer parce qu’on était occupé par d’autres contrats avec The Crows.

Qu’est-ce qui vous a attirée vers cette discipline?