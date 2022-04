Football : Un triplé qui a rapporté plus d’un million à Cristiano Ronaldo

Grâce aux bonus négociés lors de la signature de son contrat avec Manchester United, CR7 va toucher un gros pactole à la suite de son hat-trick face à Norwich samedi.

Les superlatifs pour qualifier les talents de buteur de Cristiano Ronaldo (37 ans) manquent. CR7 a à nouveau fait parler son efficacité lors de la victoire de Manchester United face à Norwich, samedi (3-2) . Un but du plat du pied droit sur une offrande d’Anthony Elanga (7e), un autre de la tête sur corner (32e), puis un missile sur coup franc (76e) ont eu raison des Canaris.

Mais ce n'est pas tout, puisque la clause stipulerait qu'une fois cette barre des 20 buts franchie, un bonus supplémentaire d'environ 123’000 francs (100’000 livres sterling) vient s'ajouter par but supplémentaire. Un rapide calcul permet de comprendre que «CR7» percevra plus d’un million après sa performance de samedi. Un triplé en or.