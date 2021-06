France : Un tripot clandestin florissant a été démantelé à Paris

C’est la deuxième fois depuis le début de l’année qu’un tripot de luxe est démantelé dans la capitale française. Avec la pandémie, le phénomène a pris de l’ampleur.

C’est la deuxième fois depuis le début de l’année, qu’un tripot de luxe est démantelé à Paris par les enquêteurs du Service central des courses et jeux (SCCJ). Le précédent remonte à la mi-avril. L’adresse était plus que prestigieuse, puisque l’établissement de très grand luxe -un appartement sur quatre étages avec ascenseur intérieur – était situé avenue Foch à deux pas de l’Arc de Triomphe.

Dimanche, peu après minuit, les enquêteurs des Courses et jeux débarquent dans le XIe arrondissement, dans un quartier prisé des jeunes ménages aisés, connu pour ses cafés et restaurants multiples, et son ambiance bon enfant. Le tripot est installé depuis un an dans un ancien restaurant, le «Smoke House», au rez-de-chaussée d’un immeuble de bonne facture.