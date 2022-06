Droit à l’avortement annulé : Un «triste jour» pour l'Amérique, qui fait figure «d'exception» dans le monde

«La santé et la vie des femmes de ce pays sont maintenant en danger», a déclaré Joe Biden vendredi, peu après une décision de la Cour suprême révoquant le droit à l’IVG.

Joe Biden a appelé à poursuivre le combat de manière «pacifique» et à défendre «dans les urnes» le droit à l’avortement.

Le président des Etats-Unis Joe Biden a déclaré vendredi que la décision de la Cour suprême annulant le droit à avorter était une «erreur tragique» et le résultat d’une «idéologie extrémiste».

Allocution solennelle

«La santé et la vie des femmes de ce pays sont maintenant en danger», a martelé le démocrate dans une allocution solennelle dans la foulée de l’arrêt historique , déplorant un «triste jour» pour l’Amérique, qui fait figure «d’exception» dans le monde.

Il a appelé à poursuivre le combat de manière «pacifique» et à défendre «dans les urnes» le droit à l’avortement et toutes les autres «libertés personnelles», à l’approche des législatives de mi-mandat qui s’annoncent difficiles pour son camp démocrate.

«Un coup terrible»

L’annulation du droit à l’avortement décidée vendredi par la Cour suprême des Etats-Unis «est un coup terrible porté aux droits humains des femmes et à l’égalité des genres», a déclaré vendredi la Haute-commissaire de l’ONU aux droits de l’homme.

«L’accès à l’avortement sûr, légal et efficace est fermement enraciné dans le droit humain international et il est au coeur de l’autonomie des femmes et de leur capacité à faire leurs propres choix», écrit Michelle Bachelet dans un communiqué, regrettant une décision «qui est un recul majeur».