Royaume-Uni : Un troisième anniversaire morose pour le Brexit

Mardi, la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne fête ses trois ans. Avec une inflation à plus de 10%, 45% des Britanniques estiment que le Brexit se passe moins bien qu’attendu.

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a défendu le Brexit comme une «immense opportunité» au troisième anniversaire de la rupture historique avec l’Union européenne, marqué mardi dans la morosité au Royaume-Uni, entre crise sociale et regrets croissants.

Le Fonds monétaire international a encore ajouté au flot récent de mauvaises nouvelles, mardi : selon ses dernières prévisions, le pays va être cette année la seule économie majeure à subir une récession, avec une contraction de 0,6% de son économie. Même la Russie en guerre et sous sanctions est attendue en croissance.

Inflation de plus de 10%

Depuis des mois, le Royaume-Uni se débat avec une inflation dépassant 10% et des mouvements sociaux. Mercredi, des grèves sans précédent depuis dix ans sont attendues, dans l’éducation et les transports en particulier.

Trois Premiers ministres se sont succédé l’an dernier, l’Irlande du Nord est paralysée politiquement alors que Londres essaye de convaincre Bruxelles de revenir sur le statut post-Brexit de la province. Malgré les promesses de contrôle des frontières et les plans successifs anti-immigration, les traversées illégales de la Manche sont sans cesse plus nombreuses – plus de 45’000 migrants, l’an dernier.