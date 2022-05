Variole du singe : Un troisième cas en Suisse, plus de 330 dans le monde

Un habitant du canton de Zurich a été testé positif après un voyage à l’étranger. Dans le monde, le virus se répand et ne concerne plus que des hommes.

Après Berne et Genève, c’est à Zurich qu’un cas confirmé a été enregistré.

Un homme de 42 ans a été testé positif au virus de la variole du singe dans le canton de Zurich, indique vendredi la Direction générale de la santé zurichoise. «Il est probablement entré en contact avec le virus lors d’un voyage à l’étranger. Il se trouve en isolation et ses contacts ont été informés», dit le Canton. En Suisse, deux premiers cas avaient été enregistrés, le premier dans le canton de Berne , le deuxième dans le canton de Genève .

Dans le reste du monde, le nombre total de cas confirmés à 11h vendredi s’élevait à 338, dont une grande partie au Royaume-Uni (90), en Espagne (84), au Portugal (58) et au Canada (26). Les cas se multiplient et inquiètent certains virologues et épidémiologistes, qui n’avaient jamais constaté d’expansion aussi importante de cas en dehors des pays où le virus est endémique. Aux États-Unis, les autorités sanitaires ont confirmé que certaines des personnes testées positives n’avaient aucun antécédent de voyage, ce qui signifie que le virus se transmet de manière «communautaire».