Las Vegas (USA) : Un troisième corps découvert dans un lac en cours d’assèchement

Découverte macabre

Des rangers se sont rendus sur place et ont évacué le corps, à charge pour un médecin légiste du comté de Clark de déterminer les causes du décès, précise l’agence sans donner plus de détails sur l’état du cadavre. Deux corps ont déjà été retirés, depuis le mois de mai, des eaux du lac Mead, qui a baissé pour atteindre récemment des niveaux historiquement bas.

Une balle dans la tête

L’un de ces corps a particulièrement attiré l’attention des policiers et du public: le squelette d’un homme abattu d’une balle dans la tête, fourré dans un fût et jeté au fond du lac voilà une quarantaine d’années. C’est en se fondant sur des effets personnels trouvés avec le corps que la police de Las Vegas a estimé que le meurtre remontait à la fin des années 1970 ou au début des années 1980, période où la pègre était particulièrement active dans la capitale du jeu.

Vingt ans de sécheresse

Plus important réservoir des États-Unis bâti sur le cours du fleuve Colorado, le lac Mead atteignait à son plus haut niveau une altitude de 365 mètres au-dessus du niveau de la mer. Mais après plus de vingt ans de sécheresse, il n’était mardi qu’à 317 mètres, son plus bas niveau depuis son remplissage, dans les années 1930.