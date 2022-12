Coupe du monde: mort d'un 3ème journaliste au Qatar

Qatar 2022 : Un troisième reporter décède durant la Coupe du monde

Il s’agit du troisième décès de reporter depuis le début du tournoi. Le vendredi 9 décembre, l’AIPS avait communiqué la disparition «d’un des plus illustres et respectés journalistes sportifs football aux Etats-Unis» Grant Wahl . L’américain de 48 ans, qui travaillait pour CBS Sports, a été victime d’un arrêt cardiaque en assurant la couverture du quart de finale entre l’Argentine et les Pays-Bas. Il avait notamment fait parler de lui après sa détention au Qatar pour avoir porté un t-shirt arc-en-ciel.

Quelques jours avant son décès, il avait informé les abonnés de sa lettre d’information sur internet qu’il s’était rendu dans une clinique du centre des médias au Qatar où on lui avait diagnostiqué «une probable bronchite». Il avait également partagé son épuisement physique: «Mon corps finit par me lâcher. Trois semaines avec peu de sommeil, beaucoup de stress et de travail peut avoir cet effet sur vous (…) J’ai pu sentir le haut de ma poitrine supporter un nouveau niveau de pression et d’inconfort.»