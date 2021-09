Covid-19 : Un troisième traitement recommandé par l’OMS dans certains cas

Les anticorps de synthèse de Regeneron, dont avait bénéficié par exemple Donald Trump, font désormais partie des préconisations de santé mondiale pour les cas sévères.

Selon un avis des experts de l’OMS publié dans la revue médicale The BMJ, ce traitement est recommandé d’une part chez «les patients avec des formes non sévères du Covid qui sont à haut risque d’hospitalisation», comme les personnes âgées ou celles dont le système immunitaire est affaibli (par un cancer ou après une greffe d’organe, par exemple).

«Etant donné le coût élevé et la faible disponibilité de ce traitement, (l’agence internationale d’achat de médicaments) Unitaid est en train de négocier avec le laboratoire Roche (...) pour obtenir des prix plus bas et une distribution équitable à travers toutes les régions, en particulier les pays à faible et moyen revenu», a souligné l’OMS, dans un communiqué distinct.