il y a 6min

Lausanne

Le nouveau joujou des TL fait 25 m de long

Dès le 3 août, des bus à double articulation circuleront à la place des vieux trolleys à travers Lausanne. Des aménagements seront nécessaires pour que ces machines puissent vraiment déployer tous leurs avantages.

de Pauline Rumpf

«Super, mega, extra, giga …» Jeudi, TL et autorités n’ont pas tari de superlatifs pour décrire leur nouveau bébé, un bus à double articulation long de 25 mètres, soit 5 voitures privées, et taillé pour accueillir 150 personnes. «Dès le 3 août, il viendra désengorger la ligne 9, qui connecte l’est et l’ouest de Lausanne avec son centre-ville», s’est réjouie Nuria Gorrite, présidente du Conseil d’Etat vaudois. Aujourd’hui au service de 6 millions de voyageurs par an, la ligne doit permettre à terme d’en transporter 15, soit la même capacité que le métro m1.

Outre sa taille, de nombreux accessoires réjouissent les nouveaux propriétaires du bijou, notamment sa climatisation, ses 10 caméras remplaçant les rétroviseurs pour une visibilité à 380 degrés, ou sa batterie embarquée permettant d’éviter le bruyant moteur diesel nécessaire aux anciens bus lorsqu’ils sont déconnectés du réseau. Le plancher sera encore abaissé, offrant une réelle facilité pour les chaises roulantes et poussettes. Une formation sera nécessaire pour les 240 chauffeurs qui conduiront le véhicule de la marque Hess, construit entre Bellach (SO) et la Biélorussie.

Maître des feux verts et des giratoires

Mais le nec plus ultra de la mobilité douce à 1,7 million de francs l’unité n’est que la première pièce d’un puzzle que l’agglomération lausannoise planifie depuis des années (lire encadré). Il ne prendra réellement tout son sens et ne méritera son qualificatif de Bus à haut niveau de service (BHNS) que dans deux à trois ans, quand les communes qu’il traverse auront créé les aménagements nécessaires à son efficacité. Son trajet pourra alors être rallongé. Il sera ensuite introduit dans un deuxième temps sur la ligne 7.

Le Bus à haut niveau de service (BHNS) aura une voie réservée sur une bonne partie de son tronçon, ici à Prilly (image de synthèse). TL

Prioritaire sur le reste du trafic et maître des feux de circulation, le bus aura sa propre voie sur une partie du trajet, et une tranchée lui sera ouverte à travers plusieurs giratoires, où un feu régulera le trafic pour éviter les incidents. «Nous avons visité un rond-point de ce type à Nantes pour nous inspirer, explique Christophe Jemelin, responsable du développement de l’offre aux TL. L’arrêt du trafic dure moins de 15 secondes.» A terme, le bus sera même libéré du trafic entre Saint-François et Chauderon lorsque ces zones deviendront piétonnes.