Golf: Un trou en un, mais pas les clés du camion gagné

Ce week-end-là, la plus belle des récompenses pour les golfeurs présents – et qui ont payé 375 dollars d'inscription à la compétition – n'était pas les 1500 $ promis au vainqueur. Mais bel et bien la 2022 Ford F-150 4X4 Supercrew, estimée à un peu plus de 53'000 $. «Réussissez un trou en un sur le trou No 10 et gagnez les clés de la F-150!», se sont même vantés les organisateurs sur leur page Facebook le 7 octobre dernier.