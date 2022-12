Espace : Un trou noir très lointain surpris en train de «souper»

Lorsqu’une étoile est dévorée par un trou noir, une partie de sa matière est aspirée et tourbillonne, formant le disque que l'on peut voir sur cette vue d’artiste. Dans de rares cas, comme ici, des jets de matière et de rayonnement sont projetés depuis les pôles du trou noir.

Ce phénomène, appelé «rupture par effet de marée», s’accompagne très rarement de l’émission d’un jet lumineux de particules, furtif et voyageant à une vitesse proche de la lumière, issu de la matière de l’étoile. La dernière observation d’un événement similaire remonte à 2012, rappellent deux études parues cette semaine dans les revues «Nature» et «Nature Astronomy».

«Scanner le ciel»

De nouvelles méthodes de détection se sont développées depuis, dont une puissante caméra installée sur l’observatoire Palomar en Californie. Il permet de «scanner le ciel», explique à l’AFP, Susanna Vergani, chercheuse CNRS à l’Observatoire de Paris-PSL. Ce télescope, le «Zwicky Transient Facility, «détecte chaque nuit des dizaines de jets lumineux dans le ciel et il est capable de sélectionner les plus intéressants», poursuit l’astrophysicienne, qui a participé aux recherches.

Collaboration internationale

Pour y voir plus clair, une coordination internationale d’astronomes a mobilisé des instruments du monde entier, afin d’observer le phénomène sur une grande variété de longueurs d’ondes, des rayons X aux ondes radio. Parmi ces instruments, le radiotélescope NOEMA (Northern extended millimeter array) dans les Alpes françaises, et un spectrographe du Very Large Telescope de l’Observatoire européen austral (ESO) au Chili.

Luminosité hors du commun

Le jet, baptisé AT2022cmc, est «d’une puissance de plus d’un milliard de milliard de fois la luminosité en rayon X de notre Soleil», détaille Susanna Vergani. Et sa durée est très courte: 30 jours. «Contrairement aux jets des noyaux actifs des galaxies, qui s’étendent sur des échelles beaucoup plus grandes, le jet AT2022cmc est transitoire» et semble dû au fait que le trou noir a déchiré l’étoile.