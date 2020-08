Berne Un troupeau de vaches décimé par la foudre

Dix-neuf bovins ont péri dans un violent orage, dans la nuit de dimanche à lundi, à Bowil (BE). Le paysan est anéanti.

Peter Haldimann se souvient d’avoir reçu un appel de son voisin aux alentours de 23h. C’est lui qui a découvert les animaux morts – 12 vaches, 6 veaux et 1 taureau – au bord de la route. A son arrivée, ils étaient tous couchés au sol, non loin d’un arbre. C’est l’agriculteur en personne qui a dû amener les cadavres aux déchets carnés de sa commune, le lendemain des faits. «C’était le moment le plus difficile. Se débarrasser des vaches, l’une après l’autre.»