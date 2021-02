Un ex du Lancy FC

Le meurtrier présumé, C., 33 ans, a connu la région de Genève grâce à une courte carrière de footballeur semi-pro, ce qui expliquerait sa connaissance du Léman. Il a joué à Aigle (VD), puis Lancy (GE), après des débuts en 2e division française. Plus récemment boxeur, il dit avoir rencontré son complice et future victime en boîte, délaissant alors le sport pour des activités illicites liées au milieu lyonnais.