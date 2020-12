Matteo Romano : Un tube écrit sans aucune prétention

Le jeune Italien Matteo Romano fait un tabac avec son titre romantique «Concedimi».

C’est un conte de fées que vit Matteo Romano. Sa toute première chanson est l’une des plus écoutées sur les plateformes de streaming. Sur Spotify, «Concedimi» est No 1 du Top Viral. Sur YouTube, la vidéo audio a été jouée 1,5 million de fois en seulement deux semaines. L’artiste de 18 ans ne s’attendait évidemment pas à un tel succès. «J’ai écrit ce titre durant la quarantaine, sans aucune prétention. Je n’aurais jamais imaginé qu’en l’espace de six mois, je me retrouverais à le publier», a-t-il raconté à zon.it. Sa chanson a d’abord fait le buzz sur TikTok, alors que Matteo n’y avait posté qu’une ébauche de quinze secondes. «C’était une séquence acoustique, au piano. Pour les plateformes de streaming, j’ai dû travailler avec plusieurs producteurs pour arriver à une chanson complète et aux arrangements qui ne déçoivent pas les gens qui ont découvert «Concedimi» sur TikTok», a-t-il expliqué.