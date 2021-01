Pour des raisons que l’on ignore, la femme était retournée vivre auprès de son mari après avoir quitté la clinique de réhabilitation. Elle n’avait pas non plus porté plainte contre lui. Une décision qui s’est révélée lourde de conséquences. Car, en avril 2014, son mari s’en était une nouvelle fois pris à elle. En Suisse, cette fois-ci, dans leur domicile situé dans le canton de Zurich. Selon l’acte d’accusation, il lui a versé de l’eau chaude sur le dos, avant de l’emmener dans la salle de bains et la noyer dans la baignoire qu’il a ensuite remplie d’eau chaude. Son but: faire croire que son épouse était tombée dans la baignoire. Une fois de plus, le Ministère public avait classé l’affaire après quelques mois, croyant à un accident. Les enquêteurs avaient notamment été confortés dans leur théorie par les rapports médicaux espagnols, qui n’avaient révélé aucun indice laissant penser à un acte de violence.