Kenya : Un tueur d’enfants en série s’évade et est lynché par la foule

Un homme qui avait avoué avoir sucé le sang de ses victimes avant de les exécuter avait réussi à s’échapper. Les citoyens l’ont reconnu au cours de sa cavale et l’ont tué.

Le jeune homme devait comparaître mercredi, devant un tribunal de Nairobi, pour les meurtres de deux enfants de 12 et 13 ans, mais avait disparu du commissariat à l’appel du matin. Trois agents de police avaient été arrêtés et présentés à un juge, jeudi, pour répondre de la fuite de l’accusé.

«Il est originaire de cette région et les enfants l’ont vu et reconnu. Le bruit a couru et les habitants ont commencé à le poursuivre», a déclaré Bonface Ndiema, administrateur de la région. «Il a fini par se réfugier dans la maison d’un voisin mais il a été débusqué et lynché» par la foule.