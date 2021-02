Une camionnette a brûlé hier soir dans le tunnel de l'autoroute Schlund à Kriens. Le tunnel a dû être fermé dans les deux sens pour les travaux d'extinction. Personne n'a été blessé. Les dégâts matériels ont été considérables.



Le jeudi 25 février 2021, à 20h10, un homme conduisait une camionnette qui lui avait été confiée sur l'autoroute A2 en direction du nord. Au milieu du tunnel Schlund, dans la commune de Kriens, un autre usager de la route a signalé un problème avec la camionnette en mettant ses warning. Le chauffeur a arrêté le fourgon et a remarqué qu’un feu couvait sous le capot et une fumée noire s’en échappait.



La camionnette a ensuite complètement brûlé. Le tunnel a subi des dommages de plusieurs centaines de milliers de francs. La cause de l'incendie est encore inconnue et fait l'objet d'une enquête par les inspecteurs de la police de Lucerne.



L'autoroute A2 a dû être fermée dans les deux sens pendant plusieurs heures. Personne n'a été blessé dans l'incendie.