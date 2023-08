Trafic ferroviaire: Un tunnel plutôt qu’une troisième voie entre Morges et Perroy

Le tunnel entre Morges et Perroy devrait être prêt entre 2035 et 2040.

Un tunnel de 9 km plutôt qu’une troisième voie entre Morges et Perroy? C’est en tout cas le souhait du Conseil fédéral qui a présenté, mercredi après-midi, son projet «Perspective RAIL 2050» . Il propose au Parlement d’injecter 2,6 milliards de francs supplémentaires pour améliorer le réseau.

De nouveaux projets ont aussi été validés par le gouvernement. Il valide par exemple l’idée de creuser un tunnel d’une longueur d’environ neuf kilomètres entre Morges et Perroy. Cette mesure, dont le coût est estimé à 1,29 milliard, permettra de créer un itinéraire d’évitement sur une première section de ligne, en cas de perturbations entre Lausanne et Genève, comme cela a été le cas avec l’apparition du désormais fameux «trou de Tolochenaz». Un calendrier précis n’est pas encore connu, mais la Confédération estime que le chantier devrait être achevé entre 2035 et 2040.