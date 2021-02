Claudia Schiffer, Cindy Crawford, Naomi Campbell ou encore Carla Bruni: ces top models étaient les reines des podiums dans les années 1990. Un statut de superstar pour ces femmes dont les looks n’ont cessé d’inspirer les designers jusqu’à aujourd’hui. En effet, la vague de nostalgie qui déferle sur nos placards touche aussi les trousses de maquillage des beautystas, qui s’amusent à reproduire les make-up de l’époque. Parmi elles, la youtubeuse Ruslana qui réalise avec brio le beauty look des top models 1990’s.

Le mot d’ordre est sophistication, bien que l’effet recherché soit aussi effortless que possible. En effet, pour espérer ressembler de près ou de loin (mais surtout de loin) à Naomi ou Cindy, la première étape est de bien travailler le teint, avant de s’attaquer au regard. On mise ici sur un sourcil structuré, un trait de liner noir et des fards à paupières nude. Ce qui rend ce make-up reconnaissable entre mille? La bouche, dont les contours sont travaillés avec un crayon plus foncé que le rouge à lèvres.