Internet : Un tweet à 2,9 millions de dollars

Le cofondateur et PDG de Twitter Jack Dorsey a vendu lundi une version authentifiée de son premier tweet pour 2,9 millions de dollars.

Le patron de Twitter Jack Dorsey a vendu lundi une version authentifiée de son premier tweet pour 2,9 millions de dollars (2,7 millions de francs suisses), une nouvelle illustration de la folie des «NFT», des objets virtuels que s’arrachent les collectionneurs. Cette image du message «Je crée mon compte Twttr» («just setting up my twttr»), en vente sur la plateforme Valuables depuis le 5 mars, a été acquise par l’entrepreneur Sina Estavi, basé en Malaisie.

La vente a été rendue possible par l’émergence d’un nouveau format numérique, le «NFT», pour non-fungible token ou jeton non fongible. Il permet d’associer à tout objet virtuel, qu’il s’agisse d’une image, photo, animation, vidéo, ou morceau de musique, un certificat d’authenticité. Ce certificat est théoriquement inviolable et ne peut pas être dupliqué. Il est conçu grâce à la technologie dite de la «blockchain», qui sert de base aux cryptomonnaies comme le bitcoin. Jack Dorsey a d’ailleurs vendu son tweet en ethereum (ou ether), une cryptomonnaie, et non en dollars.