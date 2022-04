Etats-Unis: Un tweet controversé d’Elon Musk sur Tesla jugé «faux» par un juge

États-Unis : Un tweet controversé d’Elon Musk sur Tesla jugé «faux» par un juge

Un juge a estimé que le tweet, datant de 2018, dans lequel Elon Musk affirmait avoir les financements suffisants pour sortir Tesla de la Bourse était «faux et trompeur».

Ces investisseurs ont déposé plainte contre le fabricant de voitures électriques et Elon Musk, les accusant d’avoir perdu de l’argent après la publication de ce tweet qui a fait vaciller l’action pendant quelques jours. Ils réclament dans le document déposé vendredi et consulté samedi par l’AFP que le juge en charge du dossier ordonne à Elon Musk d’arrêter d’affirmer publiquement qu’il avait bien «sécurisé les financements» pour retirer le groupe de la Bourse à 420 dollars l’action, comme il l’a encore fait lors d’une conférence jeudi.

Décision non rendue publique

Selon le document déposé par les investisseurs, le juge a récemment conclu, dans une décision partielle non rendue publique, que «ces affirmations par Musk étaient fausses et trompeuses et que Musk avait fait ces fausses déclarations de manière imprudente et en pleine connaissance des faits qu’il a déformés dans ses tweets».