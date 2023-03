Obwald : Un Ukrainien enlevé puis retrouvé dans un autre canton

Un ressortissant ukrainien installé en Suisse depuis plusieurs années a été agressé et enlevé vendredi 24 février à Engelberg (OW). Les faits se sont produits vers minuit dans un garage souterrain au domicile de la victime, précise ce jeudi la police obwaldienne. L’homme a été retrouvé six heures plus tard «dans un autre canton» et se trouve actuellement en lieu sûr, écrivent les autorités.