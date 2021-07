États-Unis : Un ultra-conservateur perd son procès contre Sacha Baron Cohen

Roy Moore, piégé par l’artiste britannique dans une interview en 2018, avait intenté un procès en diffamation. Il l’a perdu ce mardi.

L’ancien magistrat ultra-conservateur Roy Moore a été débouté mardi par la justice américaine dans le procès pour diffamation qu’il avait intenté contre l’acteur britannique Sacha Baron Cohen, connu pour son rôle dans «Borat». Roy Moore réclamait 95 millions de dollars de dédommagement pour une interview piège diffusée en 2018 sur les chaînes Showtime et CBS, également visées dans la procédure.

En 2017, alors qu’il menait campagne pour le poste de sénateur dans l’Alabama, plusieurs femmes ont accusé dans la presse Roy Moore de les avoir agressées sexuellement quand il était trentenaire et elles mineures. L’ancien juge disait avoir été diffamé par ce sketch, et affirmait que sa femme et lui en avaient souffert.