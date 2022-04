PRésidentielle françAise : Un «univers du moelleux» pour faire oublier un «programme dur»

Marine Le Pen a policé son discours mais son programme reste aussi radical, affirme une étude de la Fondation Jean-Jaurès, parue lundi.

Depuis son arrivée en 2011 à la tête du Front national (devenu Rassemblement national), Marine Le Pen s’est efforcée «d’adopter une communication beaucoup plus lisse». Mais son positionnement est «tout aussi radical» notamment sur les enjeux culturels et migratoires, indique une étude de la Fondation Jean-Jaurès, publiée lundi. «Si la dédiabolisation n’est pas programmatique, elle est clairement discursive», estime le centre de réflexion classé à gauche.

Sur la forme, cette «dédiabolisation» a été favorisée par la «rhétorique plus dure» de son rival, Éric Zemmour, et une «ligne plus stricte» de la droite dite modérée de LR, ainsi que par le parti présidentiel LREM. Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, avait ainsi accusé Marine Le Pen d’être «un peu molle» lors d’un débat télévisé en février 2021, tandis que le député LR, Éric Ciotti, plaidait pour un «Guantanamo à la française» et que Valérie Pécresse, future candidate, établissait un «lien» entre le terrorisme et «l’immigration la plus récente».