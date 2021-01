La saison cycliste démarre un peu dans le flou. Les équipes qui avaient prévu d'effectuer leurs premiers tours de roue en Australie (Tour Down Under) ou en Argentine (Tour de San Juan) en sont pour leurs frais. D'autres doutent de pouvoir aller pédaler sous le chaud soleil du Tour des Emirats arabes unis, vu les quarantaines qui y avaient été prononcées il y a un an. Les Tours d'Arabie Saoudite (2-6 février) et d'Oman (9-14) ont quant à eux été repoussés dans le calendrier